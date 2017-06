O futebol, Isaltino e este sol

Nojo é o mínimo que se pode ter na leitura dos mails revelados pela máquina de propaganda do FC Porto.É uma pena, uma constante pena, que o nosso país entregue nas mãos de caciques setoriais os cordéis de múltiplos títeres medíocres. Assim é no futebol. Pior na política, na Justiça, na gestão pública, na defesa, nas polícias, no jornalismo.A inexistente cultura do mérito, que atravessa grande parte da nossa vida social, não poderia encontrar exceção no futebol, esse espelho cruel da sociedade que o gera. É a cultura da cunha, do jeito, do sabujo bem-sucedido. Do amoral simpático.A falta de poder regenerador demonstrada pela Justiça no Apito Dourado, ou, por todos, no caso Isaltino, que aí está para novas curvas em Oeiras, são sintomas de uma doença endémica, a que fechamos os olhos quando o infrator é do nosso clube, partido, região. Fechamos sempre os olhos, quando a economia floresce, o desemprego desce e os rendimentos sobem. Em tempos de abundância, tudo esquecemos, até à próxima esquina da História. Aí, despertamos de novo para o inverno da impunidade, o frio da mentira. O negro da crise.Faça sol ou chuva, não seria melhor sermos sempre exigentes?