O futuro bate à porta

A política não entusiasma os portugueses, mas a luta continua.

Por João Vaz | 00:30





Hoje, o traço forte da situação é o divórcio entre cidadãos e partidos. Viu-se esta desunião nas Presidenciais, com a eleição de Marcelo sem apoio de partidos, e constatou-se agora, com a Lei de Financiamento dos Partidos, como os cidadãos sentem aversão ao manobrismo partidário.



A ideia antiga de diálogo entre socialistas, comunistas e outros concretizou-se, de facto, em França, com a eleição presidencial de Mitterrand, em 1981. Pela História sabe-se que as experiências políticas (esta e outras) se reproduzem, sucessivamente, em países diferentes, com circunstâncias e formas diversas.

A política não entusiasma os portugueses, mas a luta continua. O duelo que se segue é a eleição do líder do PSD, cujo desenvolvimento está longe de empolgar. O perfil dos candidatos suscita ceticismo e nada brilha no futuro. Domina a sensação de que faltam dinâmicas de mudança.Demorou quase 35 anos a chegar a Portugal o tipo de governo apoiado num acordo das esquerdas como é o liderado por António Costa.