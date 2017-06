O glifosato e a política de assobiar para o ar

em abril de 2016, a assembleia da república, depois de algum alarido mediático, entendeu que o glifosato - o polémico herbicida da empresa americana Monsanto - poderia continuar a ser utilizado pelos agricultores portugueses, numa decisão que contou com os votos favoráveis da direita e um jeitinho do PCP. No espírito destes deputados, não se comprovava que o produto em causa seria cancerígeno.No dia 2 deste mês, o jornal francês ‘Le Monde’ fez manchete com um título sugestivo: ‘Monsanto Papers – La Guerre contra la Science du Géant des Pesticides’. O que se lê é de pôr os cabelos em pé. Em duas penadas, os advogados da Monsanto terão, alegadamente, usado estratagemas para descredibilizar instituições europeias, em particular o francês Centro Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, o qual, depois de estudar a matéria, publicou um relatório a defender que o glifosato é "provavelmente cancerígeno". Os estratagemas são tão ardilosos que quase fazem lembrar um livro de Le Carré, visto que um suposto jornalista do ‘The Economist’ andou a fazer perguntas em diferentes organismos de ciência europeus que investigavam as consequências do glifosato na alimentação humana. Foi a própria redação do semanário que confirmou que o indivíduo não estava a trabalhar para o jornal. Brilhante, não?Eu não sei se o glifosato é o diabo na terra, mas há uma coisa que tenho por garantida: em Portugal o assunto não é levado a sério. Dá a ideia de que políticos, cientistas e - já agora - jornalistas enfiam as mãos nos bolsos e assobiam para o lado. Mas se um dia se descobrir que, de facto, o glifosato é cancerígeno, muita gente vai ser chamada à pedra. E nessa altura não poderá dizer – como de costume - ‘ai e tal, eram só suspeitas’.