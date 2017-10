Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O glutão Costa

Encostou os comunistas às cordas e reduziu o Bloco à prosápia.

Por Raul Vaz | 00:30

A leitura (palavra multidisciplinar) dos resultados das eleições de domingo não anda muito longe do costume: António Costa está nas boas graças do povo e tem caminho para subir um degrau no T2, T3 da área urbana da pátria. Águia como o bicho, percebeu na noite em que encostou os comunistas às cordas e reduziu os bloquistas à prosápia, que o milho aos pombos deveria alargar-se a outros ninhos.



Fácil, barato e com margem para alguns milhares de votos: a folga de IRS no escalão mais baixo e o desdobramento no segundo escalão, alarga-se ao terceiro patamar, porta de entrada de uma classe média com outras ambições e hábitos. Claro que a esquerda que acordou para uma realidade provável (ser progressivamente engolida pelo glutão Costa) tem pouca autoridade para estrebuchar.



O PCP perdeu um terço da sua influência autárquica, o Bloco ganhou uma freguesia no distrito de Braga – foi assim que Catarina Martins assinalou uma vitória histórica do partido que lidera. Fraca figura para quem quer condicionar orçamentos, ameaçar paralisações, determinar o futuro do país. A geringonça dificilmente fugiria a um fim feio. Costa vai, certamente, dar-lhe um toque de urbanidade.