O Homem da Liberdade

Pela sua vontade de Liberdade para todos, visão e capacidade de intervenção política, Mário Soares ficou como o protagonista da mudança de Portugal no século XX. Fechou o tempo da expansão portuguesa aberta pela gesta dos navegadores e traçou o futuro de afirmação nacional na comunidade europeia.À frente do seu portuguesismo, que ele sublinhava com o facto de a língua pátria ser a única que usava com correção, arte e prazer, Mário Soares privilegiava a Liberdade.Este direito que reconhecia a todos custou-lhe a perseguição de ditadores e sequazes no Estado Novo, de Salazar e Caetano, o protesto dos que recusavam a vontade de independência de povos autóctones, os ataques de adversários políticos que muitas vezes não foram justos, nem probos.Com as suas reconhecidas qualidades políticas e culturais, Mário Soares soube, por seu turno, conquistar aliados nos adversários, despertar entusiasmo nos apoiantes e convocar vontades decisivas para os seus objetivos.Europa connosco constitui a sua grande legenda. O espírito aberto ao mundo proporcionou-lhe contactos, relações e experiências excecionais que lhe encheram a vida, de forma intensa e histórica.