Bem aventurados os que nunca tiveram junto a si um homem do ‘spoiler’, aquele ser que na primeira cena de ‘O Sexto Sentido’ fez prometer a quem tinha ao lado no cinema que no fim do filme lhe revelaria o preciso instante em que se apercebeu de que a personagem de Bruce Willis estava morta desde o início.Cristiano Ronaldo poderia ter sido o homem do ‘spoiler’, mas não revelou ao defesa russo que Raphael Guerreiro iria fazer aquele cruzamento, em vez de passar a bola a um colega ou avançar mais uns metros.Na posse de tal conhecimento prévio, preferiu marcar de cabeça o único golo do Rússia-Portugal e assim deixou a equipa da casa a ver hipóteses mortas de assegurar as meias-finais antes do jogo contra o México.