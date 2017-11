O impeachment do presidente virtual

Mas isto faz-se? Este adepto do Sporting Club de Portugal acaba de dar uma cabeçada no Emplastro, a minha personalidade televisiva portuguesa preferida. O Emplastro acabava de chegar ao directo, contribuindo para desmitificar a importância daquilo.A TVI convidou Carminho para promover o novo álbum. O costume: música ao vivo no noticiário sem tempo para notícias. Mas a promoção desse momento mostrou, não Carminho, mas outra fadista, Ana Moura. Fazia falta um bocadinho de respeito e auto-respeito.Já a caminho de Bruxelas, Puigdemont postou uma foto da sede do governo catalão. Centenas de media debateram se teria feito a foto de manhã! Então não sabem que se pode postar fotos tiradas antes do momento? Vivem só no mundo das selfies instantâneas?Fiquei a saber que Marcelo não larga o caso de Tancos e quer ver o ministro na rua. Como? Bastou-me ouvir Marques Mendes, a corneta de Belém. Quanto às opiniões do Presidente, a corneta nunca se engana, pois o ventríloquo nunca o deixa sem zun-zuns.Terrorismo: 358 mortos em Mogadíscio e mal se dá por eles nos media; oito mortos em Manhattan e, sim, dá-se por eles, mas sem alarido. A normalização do terror torna-o inútil para os terroristas. Para quê matar inocentes se isso se torna normal?- A possibilidade de voltar atrás nas boxes digitais aumentou o potencial de qualquer programa, mas surpreende a quantidade de espectadores que recuperam episódios de novelas no próprio dia. Exemplo: sábado, ‘A Herdeira’ ganhou mais 143 mil e ‘Paixão’ 57 mil. Como as duas novelas passam em simultâneo, suspeito que parte dos espectadores acompanham uma delas em diferido.Como em Portugal há mais jacobinos que em França (em números absolutos), quando alguém diz que tem fé logo é criticado. Os jacobinos também a têm, mas chamam-lhe esperança. O ministro do Ambiente disse que tinha ‘esperança’ que chovesse e assim ninguém o criticou. Fernando Rosas diz que a Revolução de Outubro deixou ‘semente de esperança’, para dizer que tem fé que se repita.