O inimigo está em casa

Morreram 59 pessoas quando Stephen Paddock alvejou uma multidão que assistia no primeiro dia de outubro a um concerto em Las Vegas.

Por Paulo Fonte

Domingo, um catequista disparou de forma indiscriminada durante uma missa numa igreja do Texas e assassinou pelo menos 26 pessoas.



Donald Trump, num périplo pelo Oriente, foge ao essencial e, para além das bandeiras a meia haste, não esboça uma reação para limitar o mal. E não o faz porque, mais do que outros, não pode, manietado pela poderosa National Rifle Association, o maior grupo de apoio às armas de fogo do país, apoiante da sua candidatura à presidência.



Numa observação à mais recente mortandade, o presidente dos EUA falou no problema de saúde mental do atirador, sem sequer aflorar a dúvida de como é que "um indivíduo muito perturbado" pode ter acesso a armamento capaz de provocar um massacre.



A posse de armas pelos cidadãos é um problema gerido com pinças pelos decisores e nem o próprio Obama, apesar de uma série de medidas executivas, o conseguiu solucionar.



No entretanto, o inimigo mora em casa.