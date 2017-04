O interesse pela nossa vida sem interesse

Felizmente, Dona Elaine, que ouviu a conversa (estávamos reunidos à mesa da cozinha, apreciando a maneira como a dra. Cristina decorava o bolo de amêndoa), declarou que "os meninos querem é meter-se na vida alheia". A governanta deste eremitério de Moledo sabe que na família toda a gente finge não ter interesse pela vida dos outros. Mas, mais tarde, depois do café, enquanto os nossos convivas fumavam as cigarrilhas na varanda, Dona Elaine sussurrou, retirando o bule: "Lá o salvei, senhor doutor, lá o salvei."

Periodicamente, a minha sobrinha maria luísa – a eleitora esquerdista da família –, insiste em que "tenho de escrever as minhas memórias". O dr. Paulo, que nos visitou no fim-de-semana passado, participa alegremente nessa campanha, insistindo na ideia extravagante de que "tenho coisas para dizer". O gestor, que veio com a dra. Cristina, trouxe um embrulho com os derradeiros míscaros do ano, apanhados nos arvoredos de Ponte da Barca – e foi recompensado com a sua aguardente de Monção.Esta campanha concertada entre a antiga incondicional do dr. Louçã e o ex-leitor de Tolstói revela até que ponto o género humano é dúbio e parece ser melhor do que, na verdade, é. Refiro-me a mim próprio, evidentemente.Vejamos: atravessei sete décadas de idade adulta (o que não significa que não tenha sido igualmente aborrecido durante o resto do tempo) escondido do país, retirado das paixões que devia ter alimentado, protegido por pais amáveis e uma biblioteca cheia de exemplares do ‘Minho Pitoresco’, servindo-me da vida conforme as ocasiões, desiludindo os meus semelhantes e incapaz de constituir uma família que prolongasse o gene melancólico dos Homem – no que fui substituído pelos meus irmãos e irmãs. Ou seja, nada me recomenda como exemplo para as gerações vindouras. Sou um velho com questões renais e polémicas com as artérias, já fatigadas de mim; quase um contemporâneo minhoto do Titanic e da invenção da penicilina.O dr. Paulo acha que esta confissão esconde um complexo de superioridade letal ("mas justificado", acrescenta o gestor, temendo perder o direito a servir-se da aguardente de Monção e da estante de romances ingleses); a minha sobrinha pretende que, lá no fundo, pretendo esquivar-me a revelações sobre a minha hipotética juventude, onde ela desconfia que estejam enterradas paixões explosivas e picantes com actrizes ou senhoras de grande charme.