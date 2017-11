Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O "jantarinho" que dá prisão

Segundo o Código Penal, o banquete é punível com pena de prisão até dois anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

A secretária de Estado da Indústria veio dizer que o jantar realizado na nave central do Panteão Nacional para convidados selecionados da Web Summit não passou de um "um jantarinho organizado por terceiros e no qual não esteve presente nenhum membro do atual governo". Para rematar o raciocínio e afastar, de uma vez por todas, as implicações do Executivo no triste espetáculo, Ana Teresa Lehmann rematou com um "não temos nada a ver com isso".



Ora bem, se o governo não tem, tem o Código Penal. Na sua parte especial (livro II), no título IV que se refere aos crimes contra a vida em sociedade, no capítulo I, que fala dos crimes contra a família, os sentimentos religiosos e o respeito devido aos mortos, o artigo 254 prevê o crime de "profanação de cadáver ou de lugar fúnebre".



Todos nós sabemos que a diretora do Panteão, Isabel Melo, veio dizer que na nave central não existem restos mortais. Mas a lei é a lei e na alínea c do nº 1 do artigo 254 pode ler-se que comete um crime quem "profanar lugar onde repousa pessoa falecida ou monumento aí erigido em sua memória, praticando atos ofensivos do respeito devido aos mortos".



Correr com telemóveis na mão a filmar, beber uns copos e soltar umas gargalhadas sonoras não é bem o comportamento que se espera num lugar como o Panteão. Assim, senhora secretária de Estado da Indústria, tal como diz o Código Penal português, o tal "jantarinho" é punível com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias... a tentativa é também punível!



O call-center da maledicência dos sociais-democratas

As duas campanhas, Rui Rio e Santana Lopes, têm call-centers ao seu serviço para mobilizar os militantes para as iniciativas dos candidatos em cada distrito. Sempre que Rio ou Santana se deslocam, as telefonistas desatam a escrutinar as listas de militantes da zona. As chamadas tornaram-se um canal de maledicência, em que cada call-center diz cobras e lagartos do adversário. Desde insinuar a "profunda amizade" de Rio e António Costa, até comparar o ministro das Finanças, Mário Centeno, a "um macaco", depois de Santana Lopes ter reconhecido que gostou do trabalho do governante. Só ouvido.



Ultras sem impacto na Maçonaria

A manifestação convocada pelos ultras para sábado junto do Museu Maçónico no Bairro Alto, para protestar contra um encontro internacional da Maçonaria, teve pouco impacto. Cantou-se o hino nacional e pouco mais.



O M&M's de Centeno

Aproveitando uma pausa nos trabalhos da Comissão de Economia e Finanças, que analisava o orçamento para 2018, o ministro das Finanças lançou mão a um pacote de M&M's que não voltou a largar.



Isabel não se conforma

Depois de ser exonerada do cargo de presidente da petrolífera Sonangol, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, colocou no Instagram vários quadros nos quais mostrava como a empresa recuperou durante a sua gestão.



Marcelo aconselha Adalberto

No Dia Mundial dos Diabetes, Marcelo e o ministro da Saúde visitaram a Associação Protetora dos Diabéticos. À saída, o presidente deu palco ao ministro; "Dedique-se à comunicação social, que é prática que o vai acompanhar até final de mandato", disse.



BCP contra secretário de Estado

O banco de Nuno Amado colocou uma ação de 9,6 milhões de euros contra o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no passado dia 15 de novembro no Tribunal Central Administrativo do Porto.