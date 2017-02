A língua é uma pátria. A palavra é uma identidade. As palavras são como um rio que não volta atrás. O que não se disse pode sempre dizer-se. O que está dito, não pode retirar-se, mesmo que o vento leve. Sonoras ou escritas as palavras são imagem. Duma terra, duma pessoa, dum país, duma cultura, dum planeta. Sendo a imagem uma arca insondável de palavras, é pelas palavras e seus acessórios que os povos se exprimem. Escritas ou ditas, fazem história. São veículo de verdade ou mentira, afeto ou raiva. Ou ficam no seu posto, ou no último lugar da dignidade, a meio caminho do sim e do não, ou no alçapão de falácias. Lugar de guerra e de paz, arma de poderosos que as roubam do seu lugar de comunicação para as converterem em peça de jogo.Palavra: nossa glória e nossa fraqueza. Taça cristalina da alma ou carril retorcido da ambiguidade. Arma destemida de poetas, artistas, gente de ciência, sacrário de sabedoria, ou veneno lançado sobre a multidão distraída que o recebe como sedativo das suas dores. Pode ser amaciada para expressar o contrário do que diz. Pode estreitar-se como os camelos para passar pelo fundo da agulha.Sim, refiro-me expressamente à Eutanásia que só tem uma definição: a morte direta de um ser humano. Mas pode iludir-se com imensas expressões.Diminuir a dor e aliviar o sofrimento, sempre, ainda que indiretamente possa abreviar a vida. Desistir de meios desproporcionais que possam prolongar a vida, entende-se. Mas sem largar mão dos que são proporcionados. Matar diretamente é isso mesmo: matar. A palavra não tem dois significados. À consciência dum povo compete dizer se isso é ou não um crime. Mas trata- -se de matar alguém. Será necessário um grande malabarismo de palavras para alterar o significado da palavra central do Quinto Mandamento.