O jovem Mourinho

Chegou a ser apelidado de ‘Jovem Mourinho’ no início da carreira. O selecionador da Nova Zelândia tem apenas 36 anos, já treinou a seleção do Bahrein e é um fã do argentino Marcelo Bielsa. Anthony Hudson é mais novo do que Rafael Marquez, o jogador mexicano que, com 38 anos, é o mais provecto a calçar as chuteiras na competição.A comparação com o técnico português foi feita por Harry Redknapp, treinador com largo currículo na Premier League. Hudson fez parte da comissão técnica de Redknapp no Tottenham e abandonou o clube para assumir o Newport County, em 2011, com 30 anos, clube que agora milita na quarta divisão inglesa."Foi um bom elogio, mas não perco tempo com isso. Já passou muito tempo", rematou o selecionador.