Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O mandato da PGR

O desconforto em alguns setores do PS, BE e PCP é evidente.

Por Eduardo Dâmaso | 00:30

Nos bastidores da maioria parlamentar já há quem faça contas ao mandato da procuradora-geral da República, que acaba em outubro de 2018.



O desconforto em alguns setores do PS, BE e PCP com Joana Marques Vidal é evidente.



O círculo dos amigos de Sócrates, que inclui figuras como Francisco Louçã mas já não António Costa, não perdoa o processo ao ex-primeiro-ministro.



Não é a acusação que há de chegar em setembro que os incomoda, mas o facto de o processo ter existido.



Já na atual liderança é evidente o desconforto com a acusação que aí vem contra os três ex-secretários de Estado que viajaram por conta da Galp ao Euro 2016.



Congeminam, portanto, agarrados à tradição vigente desde Cunha Rodrigues, que o mandato de 5 anos não será renovado.



Não será desta, a menos que o Presidente da República baralhe o jogo, que a tradição será quebrada. Recorde-se que o procurador-geral é nomeado pelo Presidente mediante proposta do Governo.



A irritação vai a ponto tal que há quem aposte no mais surreal dos cenários, o da atual ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sair numa próxima remodelação para fazer o caminho para aquele cargo.



É uma maldade para a ministra que anda por algumas cabecinhas perigosas.