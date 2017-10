Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O mano dá”

O mano dá à mana a festa mais linda, no Funchal, em Miami ou na Bobadela.

Por Luísa Jeremias | 00:30

A frase de Cristiano Ronaldo, que Katia Aveiro tornou pública no seu discurso de aniversário de 40 anos, não podia refletir mais da personalidade do melhor do mundo. Claro que o "o mano dá". O mano dá à mana a festa mais linda e exclusiva do planeta, seja no Funchal, em Miami ou na Bobadela, ela escolhe.



Porque o mano, no fundo, só vive para duas coisas: o futebol - onde quis ser e tornou-se o melhor do mundo - e a família. E nesta última incluem-se os filhos, a mãe, o mano e as manas. A família real. Ronaldo é tão generoso como determinado: a mana quer uma festa? Tem. Ele quer gémeos? Encomenda-os. Um mega hotel em Ibiza para fazer inveja ao Ushuaia? Está quase pronto.



Fora destas contas só está a gravidez inesperada de Georgina e mais uma bebé a caminho. Mas vai ser família, certo? Então, o pai dará! O que ela quiser.