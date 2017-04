Está o ministro das Finanças descansado com o Montepio? À pergunta da Renascença/Público, Mário Centeno desconversa: "Estou descansado em relação ao meu trabalho".Está dito, mesmo que o ministro não queira que a "resposta seja lida de outra maneira que não seja esta". Não é necessário puxar pela imaginação. O resto, que é muito e muito assustador, está nos jornais. Em relação ao Montepio, que trabalho não é da responsabilidade de Centeno? É o trabalho de Carlos Costa e, sobretudo, de Vieira da Silva. Já percebemos quem se pôs ao fresco, o ministro Centeno.Pelo sim pelo não, porque a coisa pode dar asneira, o ministro Vieira da Silva já começou a aconchegar o problema sob o manto protetor do bloco central. Via Santa Casa e o seu líder Santana Lopes.