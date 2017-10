Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Marquês caracol

Nos limites mínimos, este caso terá vida durante 12 a 13 anos, no limite máximo de 23 a 24 anos.

Por Francisco Moita Flores | 00:31

No dia em que saiu a Acusação da Operação Marquês, para quem acompanhou de perto as reações à decisão do Ministério Público, ficou a sensação que dois sentimentos contraditórios cruzavam o espaço público.



O primeiro de algum alívio. Quatro anos depois do início formal da investigação, com prisões pelo meio, e uns punhados valentes de arguidos, estava concluído a primeira fase deste Processo-Crime.



O segundo impulso inscrevia alguma desilusão e, até, angústia.



Afinal, nada estava terminado. Daqui até ao trânsito em julgado, isto é, até que se encerre definitivamente o pano sobre este psicodrama, há um imenso caminho a percorrer.



Ouvi alguns especialistas que apontam para quinze a vinte anos até que se veja o fim da estrada.



Outros, mais otimistas, fazem uma previsão de oito a doze anos. Pouco importa. Nos limites mínimos, este caso terá vida durante doze a treze anos. No limite máximo, de vinte e três a vinte e quatro anos. Será sempre em passo de caracol.



Porém, o problema não é, apenas, este caso concreto. Mostra a história recente, que a caminhada de processos semelhantes, seguem o mesmo rasto durante anos e anos. Uma Justiça que hiberna. Esta exige-se célere e rigorosa para que inscreva prestígio e legitimidade democrática.



Por outro lado, esta crónica é uma confissão de impotência. Não sei como isto se resolverá, embora desconfie que chegámos à idade da inteligência do caracol, e ao seu passo lento, devido a legislação avulsa que foi saindo conforme os fregueses que se queriam proteger ou perseguir em dado momento.



É urgente que se pense sobre isto. Sem paixões, sem interesses, tendo apenas como objetivo assegurar o prestígio da soberania do Estado.



Não é uma mera questão judicial onde se distribuem culpas a eito sobre magistrados, juízes, polícias e advogados.



É um desafio político por excelência.