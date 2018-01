Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O meio da vida

Aos 40 ou 50 anos as pessoas gostam de fazer balanços.

Por Fernando Ilharco | 00:30

A motivação para o trabalho, para deixar a nossa marca, varia de pessoa para pessoa e ao longo da vida.



Os mais novos, em geral, são mais abertos a novas experiências. Têm menos passado e mais futuro e por isso querem descobrir o que gostam de fazer e no que são melhores. A meio da vida as coisas começam a ser diferentes. Com 40 ou 50 anos já foram feitas escolhas importantes na vida pessoal e profissional.



Não somos mais o jovem inexperiente de há 20 anos e ainda podemos ter pela frente muitos anos de vida ativa. É típico nesta fase da vida as pessoas fazerem balanços… Há quem mude de carreira, de país e de vida. A grande decisão nem sempre óbvia, no entanto, é esta: resigno-me, e fico do contra; adapto-me e tento tirar partido das coisas; ou continuo a aprender e a procurar oportunidades.