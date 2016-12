Sabe qual é o melhor hábito para se ser uma pessoa realizada, eficaz social e profissionalmente? É ser afetuoso. O afeto, a amabilidade, facilitam o dia a dia. Há estudos que indicam uma maior longevidade, e mesmo ordenados mais altos… para quem habitualmente cumprimenta e se despede dos outros com beijinhos e não apenas verbalmente ou com um formal aperto de mãos.Ser afetuoso, dar beijinhos, pequenos toques no braço é bom socialmente. "É ótimo", diz o investigador David Linden na obra ‘Touch’, acabada de publicar. Isto porque quando se é simpático, tendemos a ser vistos como alguém em quem se pode confiar, com quem é agradável estar.Por isso, na dúvida, entre pagar na mesma moeda ou ser bondoso, seja bondoso, seja agradável com os outros. Você também é beneficiário desse afeto.