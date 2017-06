O melhor na Europa

O triunfador mexicano da temporada na Europa, como a imprensa do seu país destaca, chega à Rússia com motivos para sorrir, até mesmo com razões para entoar Justin Bieber, um dos seus artistas preferidos, ou a música ‘Akunamatata’, tema do ‘Rei Leão’, filme que faz parte dos seus gostos.Raúl Jiménez merece a confiança do colombiano Juan Carlos Osorio, técnico da seleção detentora do título da CONCACAF, sem reserva nos elogios ao avançado do Benfica de 26 anos, "a finalizar a época em grande forma".O jogador com movimentos constantes e sangue-frio na cara do guarda-redes mantém uma legítima ilusão de fazer uma boa campanha.E se dia 18, no jogo contra Portugal, sacar alguma máscara dos calções, isso não é bom. Nada mesmo.