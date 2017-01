O mesmo de sempre

Seja feita justiça, Alberto João Jardim continua igual a si próprio. As mesmas idiossincrasias, o igual desassombro em enfrentar o poder do continente.Desta vez, saiu da sombra onde se encontra há dois anos e, em entrevista, desancou forte e feio no líder do PSD, um "mau caráter", pessoa com quem assume ter "uma questão pessoal".E, ironia, acusa Pedro Passos Coelho de "estar agarrado ao lugar", com a propriedade de quem sabe o que é manter a mesma função anos a fio. Mais precisamente, foram 37 à frente do Governo Regional das Madeira mas, sejamos justos, através da legitimidade de ter conseguido para as suas cores qualquer coisa como 46 vitórias eleitorais.E esta medalha ninguém a pode tirar e dá-lhe um capital que permite liberdade de pensamento, um ou outro excesso e muita confiança.Divide-se a doutrina entre os sociais-democratas, uns a elogiarem a frontalidade do ex-homem-forte da ilha, outros a notarem o papel de Passos na ‘limpeza’ do partido. Recrudescem os comentários, cavam-se barricadas. Notas a reter: o sempre caricato processo camaleónico de alguma classe política e o desalinho que vai ali para os lados da rua de São Caetano à Lapa.