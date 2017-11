Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Metro de Paddy

Como eu gostava que o Metro funcionasse sempre como funcionou durante os quatro dias da Web Summit!

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Como eu gostava que o Metro funcionasse sempre como funcionou durante os quatro dias da Web Summit! A linha vermelha (que liga S. Sebastião ao Aeroporto) era um mimo. Autocolantes indicando o caminho para a cimeira das novas tecnologias encimavam as estações. Linhas separadoras para quem ia e quem vinha, polícia visível e funcionários atenciosos e sorridentes que perguntavam aos passageiros se precisavam de ajuda.



As perturbações de circulação desapareceram como que por milagre (com exceção do último dia, em que a linha verde sofreu alguns percalços) e os comboios chegavam pontualmente e com uma ocupação muito acima da média. Uma maravilha!



Porque é que o metro não funciona assim nos restantes dias do ano? Porque é que os utilizadores são confrontados com constantes interrupções no serviço?



Se nos quatro dias da Web Summit as coisas funcionaram bem, então que funcionem bem o resto do ano! Ou é pedir muito?



Se Paddy Cosgrave, o organizador da Web Summit consegue pôr o nosso metro a funcionar a tempo e horas, então que assuma a presidência da empresa pública e teremos os bilhetes no telemóvel.