O Mistério de Tancos

A Polícia Judiciária Militar desvendou um crime sem autores materiais.

Por Eduardo Dâmaso | 00:30

As armas roubadas de instalações militares em Tancos reapareceram por obra e graça do Espírito Santo.



Há um inquérito aberto com a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária, indicadas pelo Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP). Mas nem a Polícia Judiciária nem este órgão do Ministério Público souberam.



A Polícia Judiciária Militar recorreu à GNR de Loulé, sim, leu bem, Loulé, para fazer o trabalhinho e marimbou-se para os outros colegas de viagem.



Mais: nem autorizou a inspeção do material encontrado e do local do crime ao Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária.



Arranjou-se com o seu próprio material. Em síntese, a Polícia Judiciária Militar desvendou um crime – nem isso é realmente certo, na versão dos polícias militares - sem autores materiais.



Para conseguir uma melhor versão policial do velho conto do gato-escondido-com-rabo-de-fora teríamos de penar muito.



Na guerra civil surda entre instituições, a Polícia Judiciária Militar e mais uns companheiros de jornada, inclusive no Ministério Público, vão à frente na capacidade de artilharia. E na falta de vergonha.