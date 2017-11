Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O mundo pequeno

Por João Vaz | 00:30

Podemos olhar para a Web Summit ou para os jogos de futebol com a Arábia Saudita e os EUA. O principal está no como construímos a nossa memória de vida com os outros. Não se sabe, no imediato, se a Web Summit melhora alguma coisa na vida dos lisboetas e dos portugueses.



Porém, a diversidade dos estrangeiros, com quem trocamos sorrisos e amabilidades, chega para nos fazer sentir num mundo pequeno e amigável.



Há umas décadas descobríamos as outras pessoas do mundo em livros e coleções de cromos de raças humanas e habitantes de todos os países.



Antes, o contacto era agressivo. Começava-se por anular o estranho, não fosse ele canibal.



Atualmente, altos e baixos, negros e amarelos, esquisitos e comuns são todos nossos vizinhos em alojamento local. É extraordinário como o mundo ficou mais pequeno com a facilidade de comunicar e de viajar.



Fez ontem 99 anos que o Dia do Armistício pôs termo à I Guerra Mundial, que custou 18 milhões de mortos. Houve, depois, a II Guerra Mundial de 1939-45, com mais de 80 milhões de mortes, e outros conflitos bélicos.



Hoje, neste mundo pequeno, a história continua, mas não se deve construir na base do ódio pelo outro.