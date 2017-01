O mundo real e o do Sporting

Deixemos de lado o desaire na Taça e recuemos uns dias, poucos, ao jogo da Liga. Confrangedora a prédica dos dois capitães do Sporting na televisão do clube, quais dois meninos malcomportados que levaram um puxão de orelhas.Foi-lhes incumbida a missão de explicarem ao mundo, em particular aos sportinguistas, que a troca de ideias com o presidente do clube após o empate em Chaves não passou de uma situação normal e que o dirigente tem toda a legitimidade para entrar no balneário e apontar a dedo os jogadores que, no seu entender, não suaram a camisola.Rezam as notícias de que, no mundo real, Adrien, William Carvalho e Bas Dost não gostaram dos modos presidenciais e que o diálogo foi audível em Espanha. Para a comunicação leonina, nada de anómalo aconteceu e só o facto de os craques terem aparecido na TV é disso prova. Está explicado.