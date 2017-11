O mundo tem conserto mas não é este

Os portugueses falariam do “progresso” como de uma inevitabilidade.

Por António Sousa Homem | 00:30

A casmurrice explicava-se apenas por isso: porque a paisagem e as árvores lhes pertenciam, e não aos engenheiros que iriam fabricar um comboio que iria encurtar uma distância de 300 quilómetros em vinte minutos. Vinte minutos, digamos, é o tempo que demoram apenas vinte minutos: um naufrágio em dia de tempestade, uma vaga de chuva que vem e passa – e a paisagem demora anos a formar-se.



Um livro demora anos e anos a envelhecer e a provar que resistiu a décadas de poeira e crises do gosto. As ruínas entre os carvalhos de Venade ou os recôncavos onde poisam as neblinas de Caminha são o resultado de séculos de espera.



O próprio crepúsculo diante da beleza frugal e sombria de Santa Tecla, atravessado por tanta boa e má poesia regional (segundo me disseram), é obra de um tempo que não cessa de comover-me. Diante disto, os portugueses falariam do "progresso", como de uma inevitabilidade carregada pelo desinteresse.



A minha sobrinha Maria Luísa diz que eu tenho razão no que digo, mas que não deixo de ser um reacionário convencido de que o mundo tem conserto. E, contra todas as boas palavras dos nossos amigos, não tem.

Devia existir uma razão para me interessarem os livros velhos, as ruínas de Venade, as montanhas que rodeiam Moledo e se estendem pela Galiza fora. Mas não conheço nenhuma razão. Habituei-me a esse mundo. Tal como os livros velhos e os autores que hoje já ninguém lê, as paisagens emudecem-me ao crepúsculo e preparam-me para o dia seguinte.Os portugueses não pensam assim: têm uma repugnância democrática e perliquiteira pelo "velho" e pelo "antigo" como se o tempo transportasse consigo o vírus que alimenta todas as maldições. Se um ministro desses, que agora aparecem na televisão, anunciasse uma estrada que arrasasse pinhais, maciços de granito coberto de musgo, muros cobertos de hera, prados de mimosas adocicadas, a multidão pensaria – antes de mais – no "progresso". Agora, pensa também nos incêndios.Outro dia, no ‘Daily Telegraph’ (um hábito que o velho Doutor Homem, meu pai, alimentou e que ainda se mantém aos sábados no eremitério de Moledo), li que as populações de um ‘county’ não estavam na disposição de ver passar um novo comboio "a alta velocidade" no meio dos prados onde nada crescia a não ser a vegetação que lembrava a paisagem do ‘Monte dos Vendavais’, e que é até ligeiramente desolada.