O nacional pedantismo

Olhadelas em volta, nem café nem quiosque. Desenrascado, o Manel aponta a casal jovem que se passeia, displicente, junto à loja de doçaria fina.

"Olhe desculpe!..."



A rapariga, ar enjoado e pestana descaída, finge que não ouve. O rapaz aguarda.



"Onde é que se bebe aqui qualquer coisinha e se compra a ‘Bola’ ou o ‘Record’?!"



O jovem engasga-se.



"Havia aqui uma papelaria, mas fechou! Jornais só ao pé dos Pastéis de Belém!"



Os beirões, já fartos do CCB, decidem-se pela caminhada aos pastéis, ainda a tempo de escutarem o remoque sibilino da rapariga culta.



"Coitados! Devem julgar que isto é um centro comercial..."



Avançam com notória curiosidade pelo átrio do Centro Cultural de Belém. É domingo, os dois casais são acidentais turistas lusitanos de visita à capital. Ida obrigatória aos Jerónimos e saltada ao celebérrimo e nunca por eles visto CCB.Cerrado sotaque beirão, os homens trocam piadas do futebol e da política, seguidos à ilharga pelas mulheres, juntinhas de braço dado, cochichando de esguelha. À direita, o Grande Auditório, à esquerda o Pequeno. Mais à frente, a Colecção Berardo.Deambulam por ali as elites do costume - jovens interessados em design e arte periférica, casais de vestimenta falsamente descuidada, alguns endinheirados e atentos às obras expostas na galeria de arte, mais uns quantos nacionais e estrangeiros, eruditos habituados à boa música, aos bons livros, a conviver com grupos socialmente aceitáveis, pessoas que frequentam "bons lugares", apodados de "gente culta".Bem pregava o velho Camilo, genial criador de obras-primas populares, que, salvo em raras situações e com raríssimas excepções, os gostos e gestos pedantes de auto-proclamadas elites, de antigos e novos regimes, muito lesaram a cultura pátria. (Camilo, contundente e precisado, obrigava-se a escrever para o povo que sabia ler, a começar por ‘Amor de Perdição’, novela de escrita ao jeito de telenovela, que o próprio, ironicamente e com algum pedantismo, desprezou depois). Alheios às ironias de Camilo e às subtilezas dominicais do Centro Cultural de Belém, os dois beirões ganham sede a uma cervejola antes de almoço.