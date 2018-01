Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O nariz de Centeno

Meses depois de mendigar bilhetes para um grande jogo no Estádio da Luz, Mário Centeno passou o ano no Casino do Estoril.

Por Octávio Ribeiro | 00:32

Recém-chegado à política, Centeno está já tomado pela fase aguda da doença.



Não distingue os seus deveres dos seus direitos, sente-se ungido por óleos raros destinados a esta nova nobreza, que olha o Povo de cima enquanto legisla e manda executar as suas próprias leis.



Só esta perversão dos saudáveis princípios das democracias, ditados, antes de todos, por Montesquieu, pode explicar que ainda hoje Portugal não tenha legislação em que se preveja a colaboração premiada, na área do crime económico, e que, no mesmo domínio, continuemos sem a previsão do crime de enriquecimento injustificado.



A semana que agora termina juntou os representantes de todas as classes que operam na aplicação da Justiça. Marcelo apelou a um entendimento que torne a Justiça mais ágil e, passe a aparente redundância, justa. Foi feita a sua vontade. Em oitenta pontos todos se entenderam.



Nos dois mais decisivos para a saúde e bom governo desta velha Nação, não houve entendimento. Nem alguma vez poderá haver.



Esperar que os advogados (classe distintíssima e essencial à administração de Justiça justa) possam estar de acordo com a integração na lei de um entendimento que pudesse levar o sucateiro Godinho a ver perdoada a prisão efetiva por confessar toda a trama de corrupção, tendo no topo o político Vara, é querer a raposa a guardar o galinheiro, vegan jurada.



Esperemos que esta peregrina ideia de Marcelo, com raízes em perigosos conceitos corporativos de União Nacional, não dê argumentos à classe política para continuar a travar legislação que moderniza o País tanto quanto põe em risco a possibilidade de enriquecer no Parlamento, no Governo ou nas autarquias.



A foto de Centeno com Lili é uma metáfora perfeita sobre o estado da política neste Portugal de três sílabas, tão bem retratado por O’Neill.



Melhor, só se Centeno tivesse um nariz vermelho de palhaço. Mas, ao olharmos impávidos para a imagem, esse nariz está em todos nós.