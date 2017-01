O Negativo

Durante séculos, confundiu- -se pobreza, exclusão, marginalidade, criminalidade. Durante séculos, os mal trajados eram supostos ladrões, possíveis criminosos. Até há bem pouco tempo, a gravata era a medida de todas as coisas. Fato e gravata, a verdadeira distinção social para os verdadeiros homens sérios, os zeladores dos bens públicos, os tutores da finança e do capital do Estado. Os últimos trinta anos trouxeram uma alteração desta representação simbólica. Por detrás da gravata e do fato, encoberto vulgarmente com um título académico sonante, encontramos os verdadeiros rufias do século XXI. Na verdade, os piores vadios, produzidos por esta cultura de doutores, professores, de fato e gravata, são os ladrões miseráveis do antigamente. Pilham o Estado, pilham-nos a todos, havendo sempre uma lei, ou um arremedo de lei, que permite desculpar, ignorar, esquecer. Estes rufias de fato e gravata nunca serão degredados, expulsos, enfiados em casas de trabalho.O sangue é das substâncias com maior carga simbólica em todas as civilizações. É, simultaneamente, sinal de morte e de ressurreição, de tragédia ou de união, do horror e da honra. E, como dizia um velho anúncio, ‘dar sangue é salvar uma vida’. Tendo em conta as notícias que têm vindo a público, as medidas de repressão judicial conhecidas, começa a perceber-se que o anúncio pode ser outro: Vender sangue é negócio de muitos milhões para algumas vidas. É o horror dos horrores para quem usa a luta pela vida, saqueia o Estado impiedosamente.Estão em vias de extinção os gatunos de estendal, os assaltantes de capoeiras, os burlões do vigésimo premiado, casacos sovados, dentes cariados, barba por fazer. O mundo criminal já não lhes pertence. Foram derrotados por exércitos de gatunos engravatados. Mais bem cheirosos, porém com almas pestilentas que envergonham o mais ordinário dos ladrões.