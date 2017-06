O nosso mapa cor de cinza

Em cada morte no incêndio de Pedrógão Grande há duas tragédias: o sofrimento de quem ficou encurralado pelas chamas e a falência coletiva do País deixado para trás.Aquele em que dezenas morreram porque o Estado cobrador de impostos que já não assegurava escolas e cuidados de saúde perto das aldeias que insistiam em povoar também não garantiu estradas à prova de fogo e a chegada de socorro.Algumas dessas aldeias são agora ruínas, agravando o abandono de uma parte do território nacional.No final do século XIX, já depois de Portugal revelar o ‘mapa cor de rosa’, que tentava assegurar direitos sobre territórios entre Angola e Moçambique apresentando vestígios arqueológicos como prova, o marquês de Salisbury, primeiro-ministro da rainha Vitória, deu a resposta humilhante que precedeu o Ultimato Britânico: "Fortes em ruínas, que nunca foram reconstruídos ou substituídos, só podem provar, se algo provam, que pelo que respeita a esse território a soberania de que eram instrumento e garantia está em ruínas também."Substitua-se África por Pedrógão Grande e temos, no início do século XXI, a triste realidade do nosso mapa cor de cinza.