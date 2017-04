O novo herói

E de repente chega um maluco estrangeiro, com cara de mau, motard, bruto como as casas, perito em dizer asneirada, que toma o coração dos portugueses por ser "frontal" e "honesto".Ou seja, depois da euforia por Marcelo, o bom-coração, o presidente dos abracinhos, das selfies, dos sem-abrigo, que ajuda quem precisa, eis que chega o Robin dos Bosques da cozinha, o justiceiro da higiene nas tascas deste país.Ljubomir conquistou de tal forma os portugueses que qualquer dia ainda o querem presidente, de tão direta e exagerada é a sua forma de lidar com os problemas para os resolver. "Só alguém que vem de fora podia falar assim", afirmava um destes dias Vítor Sobral, o chef que "o fez" neste país. Verdade. Outro passaria por malcriado. Mas funciona. Nada como bons marketeiros, reais e diretos, para conquistar o povo.