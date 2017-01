O Novo Banco é um banco ioiô. Quero com isto dizer que entra e sai na órbita do Estado aos sabores da conjuntura política. Herdeiro do Banco Espírito Santo fundado em 9 de abril de 1920 por José Ribeiro Espírito Santo Silva, foi nacionalizado em 1975 no seguimento de uma decisão tomada durante uma assembleia clandestina do Movimento das Forças Armadas.O Banco Espírito Santo foi devolvido aos sucessores do seu fundador em 1991, num processo de reprivatização que, como recordou esta semana Ricardo Salgado num artigo de opinião, teve o patrocínio de Mário Soares enquanto Presidente da República.A 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal decretou a resolução do Banco Espírito Santo por falta de capacidade para cumprir os rácios financeiros impostos pelo Banco Central Europeu e a instituição acabou por regressar à esfera pública.Agora, o Estado quer, novamente, ver-se livre do rebatizado Novo Banco, mas os interessados oferecem tão pouco que mais vale continuar com esta brincadeira de crianças.O pior é que o preço que é preciso pagar por estas infantilidades recai no bolso de todos nós.