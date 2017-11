Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Orçamento Melhoral

Como se classifica o Orçamento para 2018?

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Como se classifica o Orçamento para 2018? É um Orçamento Melhoral! Não faz bem, nem faz mal.



Acaba a infamante sobretaxa que, desde 2011, tem comido parte dos rendimentos dos portugueses. Mas aumenta o imposto único de circulação, que vai castigar todos os automobilistas, ricos ou pobres.



Serão repostos os salários e as horas extraordinárias na Função Pública, para ser alterado o regime simplificado de IRS, que abrange 600 mil contribuintes (entre agricultores e pequenos empresários), que se não conseguirem juntar faturas vão pagar mais impostos.



O Melhoral é um analgésico indicado para dores ligeiras. O Orçamento de 2018 é indicado para uma economia que ainda tem "dores de crescimento", mas fica aquém de uma vacina contra a recessão.



É um Orçamento ideológico, como todos os feitos em democracia. Resultado de uma coligação de esquerda que governa o País desde 2015 e que cavalga uma recuperação económica suportada pelo esforço do Banco Central Europeu.



Mas a correria parece estar a chegar ao fim. E depois ainda falta muita estrada para palmilhar.



À falta de melhor, venha o Melhoral contra as dores.