O País às escuras

Combater os fogos é transformar televisões em aquários.

Por João Pereira Coutinho | 00:31

Depois dos fogos, já vejo medidas para os combater. Não falo da reforma florestal. Não falo de mexidas na Protecção Civil. Não falo de qualquer medida da Unidade de Missão.



Falo de uma petição pública que chegou ao Parlamento para que os incêndios não tenham cobertura mediática.



Na cabeça dos signatários, imagens de incêndios criam incêndios. Donde, melhor acabar com as imagens – e deixar o país às escuras.



Acho bem. Embora o ideal fosse acabar com qualquer reportagem que possa excitar a criminalidade latente.



Do terrorismo ao homicídio; do tráfico de droga ao crime financeiro; dos assaltos bancários à violência doméstica, sem esquecer os discursos de António Costa ao país, as televisões deviam abster-se destes espectáculos medonhos.



No ecrã, passariam apenas belos peixes de cores diversas – desde que a sardinha, por imposição de Bruxelas, não estivesse nesse aquário para nos tentar.