O pasteleiro da Catalunha

Não sabemos se Puigdemont ambiciona ficar para a história como o fermento de uma onda que a Europa não quer, nem merece.

Por Fernanda Cachão | 00:30

Lê-se que a Catalunha tem direito à autodeterminação e que o referendo legitimou essa vontade, que é a "grande burguesia" que apoia Madrid e o rei e que são os valores republicanos que norteiam Carles Puigdemont e o governo destituído depois de Madrid ter acionado o artigo da ‘bomba autonómica’ e convocado eleições.



Mas não é assim, nem os catalães são um povo oprimido como beneficiam de um generoso regime autonómico - o catalão está nas escolas, nos serviços públicos, nas placas nas ruas. Não é sequer indiscutível - antes pelo contrário - que exista uma maioria simples, quanto mais uma maioria de dois terços, de catalães a querer deixar de ouvir a Marcha Real.



Mas se a legalidade estava do seu lado, Madrid não precisava ter tido medo do voto, o mesmo que agora espera que salve a integridade do país e a Catalunha das bestas.



É certo que até agora o independentismo catalão nada tem que ver com o nacionalismo basco e no entanto, não sabemos se Puigdemont, o filho de pasteleiros, ambiciona ficar para a história como o fermento de uma onda que a Europa não quer, nem merece.