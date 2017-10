Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O pico do ciclo

SE o PIB baixar para ritmo muito inferior a 3% haverá problemas.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

António Costa soube aproveitar, com suprema mestria, o ciclo económico. A vitória eleitoral do PS nas autárquicas acontece quando a economia atinge o pico. E isso traduz-se em mais dinheiro no bolso das famílias e mais confiança dos particulares e das empresas.



Obviamente que este clima favorece o partido do governo. Mas as projeções do Banco de Portugal apontam para um abrandamento. Ainda nada de preocupante e não será a economia a retirar a vitória em legislativas até 2019 a António Costa .



O problema é que se o país não mantém o ritmo dos primeiros trimestres, com o PIB a acelerar ao ritmo de 3%, irá sofrer algum ajustamento a médio prazo, até porque do lado da despesa pública há sinais de pressão, com aumento de funcionários e das reformas (parte delas subsidiadas com dinheiro do Orçamento do Estado) e alívio fiscal.



Os sinais do orçamento do Estado a apresentar na próxima sexta-feira, 13, apontam para um ganho de rendimento das famílias no IRS. É uma boa notícia. Oxalá esse alívio seja permanente.