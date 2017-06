O poder da mediocridade

A incompetência e o oportunismo não são um exclusivo dos políticos portugueses. Isso em nada nos consola, sobretudo agora que essa mediocridade da classe dirigente custa a desculpar ante a tragédia de Pedrógão Grande.Mas fique a nota de que no Reino Unido, onde outro fogo matou pelo menos 79 pessoas, também os políticos assobiam para o lado.O prédio que ardeu em Londres estava revestido com polietileno e alumínio, banidos nos EUA e em vários países europeus por serem inflamáveis. Mas, no Reino Unido, o revestimento que contribuiu para a dimensão da tragédia da Torre Grenfell reveste 30 mil outros edifícios.A reação lamentável da primeira-ministra Theresa May à tragédia aproximou-–a mais de uma demissão forçada. Mas isso não é necessariamente bom para os britânicos. Philip Hammond, ministro da Economia que está pronto para render May se esta cair, veio a público para mostrar serviço e disse algo assombroso: "Penso que o revestimento em questão também está banido aqui".Pensa? Não sabe? Com um Pilatos destes na linha sucessória os britânicos têm razões para ficar apreensivos.