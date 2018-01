Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O polícia é que é criminoso?

Afinal, no assalto a uma carrinha de valores, em Lisboa, criminoso é o ladrão ou o polícia que dispara sobre ele?

Por André Ventura | 00:30

O País passou uma boa parte da semana a discutir a constituição de arguido do Comandante Operacional do Grupo de Operações Especiais, a propósito do assalto a uma carrinha de valores.



Em muitos portugueses paira, portanto, a relevante questão de saber se os polícias podem ou não disparar sobre os ladrões e que tipo de Estado de Direito estamos a construir. É evidente que, num Estado humanista, a utilização de armas de fogo pelas autoridades tem de ser especificamente regulada e sujeita aos princípios constitucionais da proporcionalidade, adequação e necessidade.



Por outras palavras, só quando não for possível neutralizar a ameaça de outra forma deve ser admissível recorrer à força letal.



O princípio da dignidade da pessoa humana assim o impõe. Mas será que quem está na confusão e na adrenalina do terreno do conflito tem a capacidade e o discernimento de ponderar os perigos concretos, o nível de ameaça existente e o emaranhado de regras jurídicas aplicáveis ao uso de armas de fogo? Será que podemos exigir a quem está a combater criminosos altamente violentos um juízo analítico quase perfeito, como se estivesse a dissertar numa aula na Universidade? E se ninguém tivesse disparado e o assaltante tivesse atropelado um cidadão inocente? Ou tivesse depois abatido um agente da autoridade? Talvez lamentássemos não ter a polícia agido de forma proativa.



Estou convicto que o processo não será favorável ao Comandante neste caso, podendo mesmo vir a ser condenado por homicídio. E isso não é culpa dos juízes, do Ministério Público ou dos seus colegas polícias. É a lei que temos e que, em meu entender, merece uma profunda análise crítica.



Qualquer dia não há um polícia que aceite disparar na via pública, seja qual for o cenário em que se encontre. Já estivemos mais longe disso! Afinal, apesar de estarem duas vidas humanas em jogo, não podemos esquecer que uma delas nos está a defender e a outra a atacar violentamente tudo aquilo em que acreditamos.



