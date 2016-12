O Presidente dos afetos e o treinador da fé

O afeto foi ainda a arma do selecionador Fernando Santos para conquistar o Europeu de futebol, mas não tanto quanto a sua fé inabalável num caminho vitorioso.



A mistura entre afeto e fé construiu um forte espírito de conquista numa seleção que encontrou aí o suplemento de alma para vencer os problemas encontrados jogo a jogo e fazer história. Esse foi o estilo da liderança de Fernando Santos, a quem muito ajudaram a sua humildade e o seu pragmatismo. Fernando Santos e Marcelo são siameses nesse estilo pragmático de liderança e mostram que são os homens certos nos lugares certos. E no tempo certo. Com mais positivismo e (por enquanto) menor propensão conspirativa. A verdade é que Marcelo tem hoje os poderes que lhe são conferidos pela lei e pela Constituição mas também os que decorrem da força política que laboriosamente tece em cada dia de mandato.

O ano de 2016 entrou com uma geringonça no Governo em que poucos acreditavam. Aos poucos, porém, ela tem vindo a matar a austeridade e a consolidar-se nas sondagens. Tem vindo a passar de geringonça a máquina bem afinada.António Costa perdeu as eleições mas ganhou o poder, que lhe foi entregue de bandeja pelo PCP e pelo BE. Uma vez no poder, tem sido mestre na sua conservação. O PS chegou a um ponto em que, a avaliar pelas sondagens, pode aspirar a formar governo sozinho com maioria absoluta; pode governar com a atual coligação de interesses ou apenas com cada um dos parceiros; mas também pressiona o PSD para uma solução de Bloco Central.Para aqui chegar, António Costa teve em Marcelo Rebelo de Sousa um aliado precioso. A estratégia dos afetos que levou Marcelo à Presidência da República gerou o terreno ideal para Costa encostar Passos Coelho às cordas. O otimista Costa empurrou o pessimista Passos para um verdadeiro labirinto político. O PSD ganhou as eleições mas chega ao fim do primeiro ano da legislatura exaurido e com uma multidão de candidaturas para o lugar de Passos. Mais uma vez, aliás, o PSD volta a sonhar com Rui Rio, o mais próximo do mito sebastiânico entre o povo laranja.A situação no PSD mostra na plenitude que, para Passos, não houve afetos e que essa ferida ficou na relação entre o líder do PSD e o Presidente. Marcelo construiu uma popularidade que é hoje uma arma poderosíssima. Enquanto for amado pelo povo como é, Marcelo pode fazer e desfazer os consensos que quiser. A sua estratégia não elimina os problemas estruturais do País, mas é um poderoso lenitivo: ataca o pessimismo e a crispação. Após os anos austeritários da troika, ninguém quer ouvir falar de sacrifícios. Marcelo promete esperança no futuro e apresenta-se todos os dias ao País como um timoneiro de confiança. Mostra que uma crise não tem de ser o fim mas uma boa oportunidade para melhorar alguma coisa. Na prática, Marcelo passou a dominar rapidamente o xadrez político em termos apenas comparáveis a Mário Soares enquanto Presidente.