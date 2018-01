Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O PSD e o futuro

Pela primeira vez em séculos a economia nacional está a crescer decentemente.

Por Luciano Amaral | 00:30

No meio das escandaleiras e festividades das últimas semanas, pouca gente terá reparado no Boletim Económico de Dezembro do Banco de Portugal (BdP). Não admira: porque haveria alguém de reparar em coisa tão maçuda? Mas a verdade é que vêm lá coisas importantes.



Sobretudo, o seguinte: pela primeira vez em séculos, a economia portuguesa está a crescer decentemente sem desequilíbrio externo. E, prossegue o BdP, assim continuará nos próximos anos.



Claro que as capacidades de previsão dos economistas são praticamente idênticas às dos homens da chuva tribais, mas seja como for o BdP descreve a situação actual e é capaz de acertar para os tempos mais próximos.



O que é que se passa? Passam duas coisas: uma, a procura interna tem aumentado devagar graças à continuação da austeridade (incluindo este Governo); outra, o crescimento deve-se essencialmente às exportações, muito em especial o turismo.



E o que tem o PSD que ver com isto? Tudo: isto significa que o catastrofismo passista deixou mesmo de ter razão de ser, mas também que a oposição ao Governo não se pode basear nos lugares-comuns em que os candidatos à presidência do PSD parecem ser especialistas.



Há tanto para onde olhar: o crescimento é fraquito, de tal maneira que não nos temos aproximado dos países ricos e continuamos a ser ultrapassados por vários países de Leste; para além disso, o crescimento resulta de um bambúrrio e não de uma alteração da economia: na velha dicotomia Califórnia vs Florida da Europa (i.e. alta tecnologia e sofisticação vs. tascas e reformados), estamos a cair na última.



Ou seja, o PSD teria enfim oportunidade de se apresentar como protagonista de um futuro próximo baseado num reformismo propiciador de crescimento e não como mero gestor da ressaca da prodigalidade do PS. Preciso era que Santana ou Rio fossem pessoas capazes de a agarrar. Não parecem lá muito.