O quarto pilar da Justiça

Por Paulo João Santos | 00:48

Foi conhecida esta semana a sentença do processo da Universidade Independente, dez anos após o seu início. Sim. Leu bem. Dez anos.



Ao longo deste calvário morreram três arguidos, uma juíza e o ministro responsável pelo encerramento daquele estabelecimento de ensino, onde José Sócrates obteve a licenciatura com notas lançadas a um domingo.



E o caso não termina aqui. Embora nenhum dos arguidos tenha sido condenado a pena de prisão efetiva, o mais certo é haver recurso para ali, depois para acolá e finalmente para além.



Não sei se a culpa é dos juízes, dos procuradores, das leis, da organização do sistema judicial ou do poder político. Não sei, sequer, se a palavra ‘culpa’ é a mais correta.



Provavelmente, não. Mas os factos são o que são e o caso da Independente é, apenas, mais um exemplo da morosidade da Justiça em determinados casos.



Não creio que haja alguém que se sinta confortável com esta situação, pelo que é urgente um debate alargado envolvendo todos os que possam contribuir para a resolução do problema.



Ainda que a Justiça seja cega, surda e muda, só se fará verdadeiramente justiça quando for também célere.