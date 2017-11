Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O que fica de Trump

Cada um é para o que nasce. E Melania nasceu para ser vitrine. God bless her!

Por Luísa Jeremias | 00:30

É Melania! Na verdade o melhor de Donald Trump é mesmo ter encontrado uma Jacquie que o salva em qualquer situação porque... é linda! Simplesmente.



Na verdade, e com todo o respeito, Trump teve a inteligência (ele também tem, mas só para algumas coisas) de encontrar uma ‘boneca’ que chamasse a atenção nos seus fatos Dolce & Gabanna, nos seus casacos Gucci, com o seu pescoço de Sophia Loren e o seu porte perfeito.



Melania nem precisa de falar nas visitas oficiais do presidente dos Estados Unidos, no papel de primeira-dama. Precisa simplesmente de "estar", de "aparecer" e roubar as atenções para si.



E, nesta época, em que só se fala de assédio nos Estados Unidos, não se tome esta como uma posição sexista. Antes como realista.



Cada um é para o que nasce. E Melania nasceu para ser vitrine.



God bless her!