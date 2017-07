Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O que fica dos milionários

Maior parte das pessoas que vão à Fundação Champalimaud não o fazem por motivos agradáveis.

Por Leonardo Ralha | 00:31

A maior parte das pessoas que vão à Fundação Champalimaud não o fazem por motivos agradáveis, mas a verdade é que o espaço de Pedrouços, quase em cima do Tejo, tem um dos mais belos pores do sol de Lisboa.



Entre o edifício principal e o auditório, duas colunas recortam o céu e por entre a contraluz os mais distraídos podem nem reparar que numa delas está esculpido, com expressão tão enigmática quanto a da Gioconda de Da Vinci, o rosto de António Champalimaud.



Às vezes parece que é com ar trocista, de "por esta é que não estavam à espera", que um dos homens mais odiados de Portugal durante largos anos encara quem procura a instituição dedicada à investigação e tratamento do cancro que deixou em testamento, tendo o cuidado de lhe destinar o nome dos seus pais, Anna de Sommer e Carlos Montez, juntamente com metade da sua herança.



Dos milionários portugueses, quase sempre mal-amados num país que conseguiu sair da pobreza sem que a pobreza saísse de si, sejam filhos do privilégio ou exemplos acabados de self-made man, ficam impérios que se dividem e que se desfazem. Que por vezes fique algo mais do que isso será sempre de louvar.