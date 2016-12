O que fizeste no verão passado

Honra seja feita a Luís Filipe Vieira, o patrão-despedidor, que não esteve à espera do insólito golo do Eder para se arrepender publicamente do seu questionável ato de gestão de 2007. O presidente do Benfica despediu Santos contrariado e nunca o escondeu. E a carreira do treinador despedido não sofreu uma beliscadura com esse contratempo tendo encontrado na amável Grécia campo para uma progressão sem constrangimentos que o faria regressar a casa para a glória maior.Não desmoralizem, portanto, os 10-treinadores-10 da Liga que foram despedidos neste primeiro terço da 2016/2017, um número impressionante mesmo para os padrões nacionais em que, é dos livros, o primeiro a pagar as favas é sempre o míster.Carlos Pinto, Pepa, Nuno Capucho, Sanchez, Júlio Velázquez, Paulo César Gusmão, José Peseiro, Fabiano Soares, José Mota e, por último, Manuel Machado, ou seja, mais de metade dos treinadores já foram à sua vida. E até os treinadores do Porto e do Sporting, ambos de pedra e cal nos seus locais de trabalho, já passaram pelo embaraço de ver lenços brancos agitados das bancadas em sinal de desconfiança dos seus méritos.Ponham todos os olhos em Fernando Santos e no que ele fez no verão passado. O treinador campeão da Europa também veio do campeonato português, que é o campeonato que pior trata os treinadores na Europa. São as nossas singularidades.No universo do futebol português, nesta pontinha ocidental da Europa, é Jorge Jesus o treinador mais mediático. Isto de ser "mediático" é a mesma coisa do que dizer que não há no País treinador com maior facilidade natural em chegar às primeiras páginas dos jornais e às aberturas dos serviços noticiosos da TV e de rádio do que Jorge Jesus.Nesse campeonato da ribalta é Jesus, de longe, o maior e nem tem quem lhe dispute o estatuto. Provavelmente também não haverá interessados mas essa é outra história. Jesus e as suas palavras e as suas decisões configuram, no seu todo, um casamento feito no céu com a imprensa e com as redes sociais.Em 2016 as suas palavras estiveram simplesmente ao nível das de 2015 e dos anos anteriores. Já a sua melhor decisão como treinador em 2016 foi a de não substituir Bas Dost nos minutos finais do jogo no Restelo ao contrário do que tinha feito na Luz. O resultado foi logo outro. E com direito a invasão de campo. E a mediatismo total.