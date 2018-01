O que importa   

A solução, a única atitude possível, a meu ver, é garantir que nunca haverá um bloco central.

Um candidato à liderança de um partido deve sempre partir para ganhar as eleições com outros partidos. Não faz qualquer sentido travar essa luta, de querer comandar um partido, e elaborar cenários que não sejam os de vitória. A motivação própria, e de quem se lidera, é naturalmente muito importante, mas não estamos só a falar da maneira de convencer os outros.

Se alguém se candidatar à liderança de um pequeno partido, naturalmente o quadro é diferente e é mais admissível que se exponha o que se pretende se algum grande partido precisar desse apoio para poder governar.

Agora, quem seja candidato à liderança de um grande partido e comece a divagar e a querer debater sobre o que faria no caso de o partido rival ganhar, é desprovido de toda e qualquer lógica. Ainda para mais, num caso como o Português e o do respetivo sistema partidário, em que esse partido rival violou aquilo que se podia considerar quase um costume constitucional, quebrando as regras existentes e prejudicando o partido cuja liderança está a ser debatida.

Assim sendo, ainda menos sentido fará que quem seja candidato à liderança do partido que foi prejudicado, venha propor um comportamento político que foi recusado pela outra força política. Como será possível?

É que no caso português, ainda por cima, e com as características do nosso sistema partidário, o partido rival ficaria na melhor das posições; poderia escolher a coligação conforme lhe aprouvesse. Por isso digo: para se poder voltar à regra antiga, essa outra força política terá de provar, um dia, que volta a respeitá-la e que viabiliza um eventual Governo com o partido cuja liderança esteja a ser disputada e não conte à partida com uma maioria absoluta.

A solução, a única atitude possível, a meu ver, é garantir que nunca haverá um Bloco Central nem viabilização. Imaginem o que seria o líder do partido rival ir para uma campanha eleitoral dizer que logo decidiria com quem se coligava, se de um lado, se do outro do espetro partidário. Seria tornar o partido rival centro do sistema.

Quem se candidate à liderança de um grande partido só pode querer um destino e trabalhar numa hipótese: torná-lo o maior partido, voltar a governar e, se possível, com maioria absoluta. O grande partido cuja liderança está em disputa não nasceu para ser segundo de ninguém. Nasceu para ser primeiro e só isso interessa, só isso importa.

Imperdível

Exposição

A vida , morte e memória

Até 27 de janeiro, no edifício que é hoje o Museu do Dinheiro, do Banco de Portugal, encontra-se patente a exposição ‘Tempus Fugit: Vida, morte e memória’. Em três núcleos expositivos apresentam-se evidências antropológicas e arqueológicas da história daquele espaço, a antiga Igreja de São Julião, resultantes de uma escavação em escala, que nos dão uma perspetiva da arqueologia funerária de Lisboa na primeira metade do séc. XIX. A Igreja de São Julião foi destruída pelo terremoto de 1755. Em 1910, o Conselho Geral do Banco de Portugal decidiu comprar aquele espaço e os seus anexos, em virtude da expansão do banco. As negociações foram longas e a escritura de compra e venda do edifício só ficou concretizada em junho de 1933, altura em que o espaço foi dessacralizado.

Figuras

Igualdade salarial e remodelações

Lua cheia

Thorsteinn Viglundsson

O Ministro da Igualdade da Islândia anunciou a aprovação da nova Lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres, o que faz da Islândia o País onde a desigualdade salarial é menor.

Quarto Crescente

Carlos Moedas

No Encontro sobre a Economia Digital, o Comissário Europeu alertou que Portugal tem de ouvir mais as "empresas e universidades" para poder acompanhar o ritmo da inovação.

Quarto Minguante

Fernanda Rollo

A Secretária de Estado do Ensino Superior disse à Lusa que não chegou ao gabinete "nenhum pedido do IPL sobre as instalações da Escola Superior de Dança", isto depois de os alunos se manifestarem.

Lua nova

Theresa May

Ainda com a questão do Brexit longe de estar terminada, e depois da demissão de Damian Green, a BBC revelou que May pode estar a preparar uma remodelação profunda no Governo.

Jogos olímpicos

Aproximação diplomática

Mais uma vez, o desporto está a dar um contributo para a aproximação entre Estados que têm conhecido tempos de conflitualidade. Falo dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno e da aproximação que está a ocorrer entre as duas Coreias a esse propósito. É impressionante a força que o desporto sempre teve para ajudar nestes processos diplomáticos.