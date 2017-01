A lei orgânica de um serviço é o instrumento base para a gestão do trabalho a desenvolver. O estatuto de pessoal, por seu lado, visa regular e adequar os meios humanos disponíveis em função das competências, de forma a maximizar a eficácia na missão desempenhada. Em ambos os casos é imperativo que a formulação esteja atualizada, sob pena de as instituições perderem eficácia e deixarem de dar resposta às necessidades operacionais pretendidas. Entre todas as forças e serviços de segurança, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF é aquele cujas leis, orgânica e de pessoal, são incompreensivelmente mais antigas e desadequadas.Pensadas no século passado, são hoje uma ameaça à segurança de Portugal e de outros países europeus dos quais o nosso país é fronteira. O SEF é uma polícia moderna, tecnológica, cujo desempenho merece reiterados elogios. Gera receitas que pagam mais de metade dos seus custos operacionais. Mas não pode continuar a garantir o seu alto grau de eficácia se não tiver os instrumentos legislativos, materiais e humanos mínimos para o fazer. O que será preciso acontecer para que a ministra Constança Urbano de Sousa aja de acordo com as necessidades sobejamente identificadas?