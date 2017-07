Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Rato impôs a Rolha

O Governo proibiu os comandantes dos bombeiros de falarem aos jornalistas.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Mas não era preciso ser tão radical e correr o risco de passar por censor, bastava ter dito que todas as comunicações entre bombeiros e jornalistas passavam a ser feitas através do Siresp.



De resto, é uma estupenda medida. Não precisamos de relatórios de comissões de inquérito para saber que o que tem corrido mal nesta época de incêndios é a forma como os bombeiros passam informação à comunicação social.



Há habitantes de Pedrógão que ainda acordam sobressaltados com pesadelos em que revivem conferências de imprensa de comandantes de bombeiros.



O horror.