O regresso dos maus azeites ao Brasil

Em pouco mais de um ano a Proteste brasileira foi duas vezes aos supermercados comprar garrafas de azeite para avaliação do conteúdo das mesmas. E lá apareceram umas quantas marcas com azeites de origem portuguesa ora defeituosos ora fraudulentos. Na categoria Não Compre, a revista colocou as marcas Pramesa, Figueira da Foz, Lisboa, Torre de Quintela e Tradição.Estou convencido de que algumas destas marcas são reincidentes na degradação da imagem dos azeites portugueses embalados naquele que será o mais importante mercado externo para o país. Ora, com exceção de uns comunicados assertivos da Casa do Azeite, não se conhece muito bem o que pensa o Governo português sobre a matéria. Manifestou-se por alguma via? Vai desencadear algum procedimento para impedir as fraudes? Não sabemos.É inaceitável que o País faça investimentos avultados na melhoria dos olivais e lagares (com resultados magníficos a todos os níveis) e assista de braços cruzados à procissão da vigarice no Brasil.Dizem alguns que o problema se resolveria com a proibição da venda de azeite a granel, à semelhança do que aconteceu com o vinho do Porto. Em tese isto está bem visto. Na prática, tal nunca acontecerá porque os empresários que plantaram milhares de hectares de olivais superintensivos estão dependentes da exportação de azeite a granel a preços fantásticos (4 € o litro para azeite virgem extra).Todavia, alguma coisa terá de ser feita. É que – e convém notar – o azeite que ficou em primeiro lugar no painel da Proteste é… chileno. Se o segundo é português (Andorinha), o 3.º é espanhol e o 4.º é italiano. Isso deveria fazer soar algumas campainhas.