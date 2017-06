O relatório do inferno

Espera-se que as conclusões do relatório ao inferno de Pedrógão Grande não se fiquem por um chorrilho de banalidades e que não venham acompanhadas das recomendações de sempre (mais prevenção, mais meios aéreos, mais isto e aquilo).Espera-se que as três questões fundamentais sejam respondidas de uma forma muito clara e inequívoca: por que razão não foram evacuadas as aldeias e lugares; por que razão a ‘estrada da morte’ estava aberta; por razão falharam as comunicações. Espera-se que sejam apontados culpados e não os suspeitos do costume. E, por último, espera-se que seja célere.Temo, infelizmente, que nenhum destes desejos seja cumprido. Mas mesmo que assim fosse, nada apaga a dor e o sofrimento de familiares e amigos dos mártires, nem a tristeza e a angústia de um País solidário.Por isso, este deve ser também um momento de reflexão sobre a vida e a forma como nos relacionamos e comportamos perante ela. Basta ler a história de cada uma das 64 vítimas e olhar os rostos de quem encontrou a morte de forma tão chocante quanto inesperada, para perceber como tudo pode ser tão passageiro, tão efémero, tão coisa nenhuma.