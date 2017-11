Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O relógio de Costa

Normalmente, pedem a lua e, às vezes, até o sol, mas, desta vez, têm razão.

Por Paulo João Santos | 00:30

Normalmente, pedem a lua e, às vezes, até o sol, mas, desta vez, têm razão. Os custos poderão ser "gigantescos", como classificou o primeiro-ministro, mas não se podem apagar anos de carreira como se tivessem sido sugados por um buraco negro.



Compreendo, por isso, a revolta dos professores. O cronómetro que Costa promete voltar a acionar não pode partir atrasado e com defeito, como aconteceu na tragédia dos incêndios, onde tardou a acertar os ponteiros e só após pressão presidencial.



Espera-se, ainda, que o relógio do líder socialista não se limite a descongelar o que Passos transformou em icebergue, mas que marque também o início de um novo ciclo na educação. Devolver aos professores o tempo perdido e o dinheiro devido é tão importante como devolver-lhes a autoridade e o respeito.



Há sinais muito inquietantes numa geração que precisa urgentemente de uma boa escola, que ensine bem e forme melhor.



E, como estamos na esfera do tempo, aconselho o chefe do governo a dar corda, quanto antes, ao cronómetro da seca.



Mais um tiquetaque, entre muitos, da saúde à justiça, da agricultura à segurança social, que a geringonça já devia ter acionado.