O resgate de Merkel

Merkel talvez tenha ficado traumatizada com o choro de uma criança na televisão. Nessa noite, a chanceler cometeu o erro de ser racional no palco da emoção e libertou as lágrimas de uma menina palestiniana ao explicar-lhe que nem todos os imigrantes podem ficar na Europa.Coincidência ou não, a partir daí tudo mudou. Foi o desastre, com a entrada caótica de refugiados. Os bons sentimentos são maus conselheiros para assuntos de Estado.Os neonazis insuflaram, o projeto de uma política de integração equilibrada morreu. Agora, é o futuro da própria chanceler que está em causa, e não é uma recompensa de 100 mil euros que o vai resgatar.